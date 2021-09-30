Три знаки зодіаку, яким цими днями важливо пам'ятати, що мовчання — золото

Дні, коли особливу силу знаходять слова, тому вимовляти їх потрібно вкрай обережно: звертаючись до іншої людини, можна як похвалити і піднести її до небес, так образити і скинути в прірву — все буде залежати від того, який саме зміст вкладений в сказане їй. Не менш обачним треба бути і висловлюючи бажання на власну адресу — вони можуть збутися занадто буквально, що навряд чи потішить саму людину.

Гороскоп на сьогодні і завтра, 30 вересня – 1 жовтня 2021 року для трьох знаків зодіаку, яким важливо пам'ятати, що мовчання — золото. Цими днями, 30 вересня і 1 жовтня, обережності у висловлюваннях необхідно дотримуватися всім знакам зодіаку, але трьом із них необхідно бути особливо обачними.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни через свою "фірмову" запальність ризикують наламати таких серйозних дров, що згодом це практично неможливо буде розгребти. Особливо небезпечно в запалі ображати інших людей, оскільки в цей час представники знака будуть особливо гострі на язик — їхні слова, з великою часткою ймовірності, завдадуть опонентові серйозну моральну травму.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви за натурою добрі, чуйні і великодушні, але властива їм зарозумілість часто зводить нанівець всі позитивні якості їхнього характеру. Ось цими днями вони можуть не стриматися і дати зрозуміти комусь із сусідніх людей — близькій або зовсім незнайомій, що вона не відповідає їхнім високим стандартам, а така лінія поведінки виявиться вкрай необачну.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії, які часто не думають про те, що говорять, цього разу можуть перевершити самі себе — в тому сенсі, що зовсім втратять контроль над своїми висловлюваннями. А це може бути дуже небезпечно, оскільки будь-які слова можуть тут же — без зволікання — матеріалізуватися, тому що Всесвіт прийме їх як дороговказ.

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