Три знаки зодіаку, яким варто остерігатися невдач у особистому житті

День, який має репутацію "демонічного": відчувається потужний приплив енергії, якою, втім, складно скористатися через її некерованість. У цей час також легко переоцінити власні сили та заміритися на справу, яка людині, як-то кажуть, не до снаги. З філософської точки зору день вказує на те, що щастя короткочасне, а невдачі в особистому житті трапляються набагато частіше, ніж везіння.

Сьогодні, 22 квітня, про те, що щастя короткочасне, життя може нагадати представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них варто приготуватися до невдач в особистому житті.

Близнята

Близнята – особливо ті з них, хто нещодавно познайомився з людиною, на яку покладав великі надії в особистому плані – можуть зрозуміти, що вона зовсім не та, кого з себе вдавала. Щоправда, багато в чому це може бути пов'язане з тим, що представники знака самі не знають, чого хочуть.

Рак

Раки надто багато сил і ресурсів вкладають в особисті стосунки, тому будь-який факт невдячності партнера боляче їх ранить. У таких випадках вони – ось як сьогодні – починають думати, що їх цінують зовсім не так високо, як вони – свого партнера, і вважають це справжньою трагедією.

Козоріг

Козороги зовсім не такі безсердечні, як може здатися – і здається – збоку: в душі вони вразливі та чутливі, хоча й не показують цього людям навколо. Будь-яке різке слово чи дія, з якими представники знака можуть зіткнутися сьогодні, сприймуться ними як особиста невдача.

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