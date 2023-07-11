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Три знаки зодіаку, яким варто уникати агресивних людей

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Три знаки зодіаку, яким варто уникати агресивних людей

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку

День яскраво вираженої негативної енергетики, яка зазвичай погано впливає на людську психіку. Люди, які особливо схильні до такого впливу, можуть стати по-справжньому небезпечними для навколишніх, тому їх краще оминати.

Сьогодні, 11 липня, агресивно налаштованих людей варто уникати представників усім знакам зодіаку, але для трьох із них таке зіткнення може закінчитися особливо сумно.

Запальних Овнів (21.03 – 20.04) дуже легко вивести з себе: вони спалахують, наче сірник, але також швидко гаснуть, ба більше, шкодують, що дозволили собі такий вибух емоцій. Сьогодні вони можуть втрапити в ситуацію, яку характеризує відома приказка "найшла коса на камінь": людина, з якою вони зіткнуться, виявиться такою ж "легкозаймистою", а це погана перспектива.

Тельці (21.04 – 21.05), незважаючи на властиве їм терпіння, у гніві страшні, але саме цей чинник може стати для них небезпечним: зіткнувшись із неадекватною, агресивно налаштованою людиною, вони можуть вплутатися в небажаний конфлікт, наслідки якого важко прорахувати. Тому представникам знака важливо згадати про те, що вони добрі, і пропустити чужі – неприємні – слова повз вуха.

Вразливим Ракам (22.06 – 22.07), які все беруть близько до серця, і будь-якого іншого дня краще оминати агресивних людей стороною, а сьогодні – особливо. Зіткнувшись з кимось із них, вони можуть отримати серйозну моральну травму, яку потім доведеться довго "зализувати". Простіше обійти їх десятою дорогою, так представники знака зможуть зберегти душевне здоров'я.

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Дата публікації
Перегляди
541
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