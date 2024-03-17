Три знаки зодіаку, яким варто замислитися про розставання з близькою людиною

День, який наполегливо повертає нас до невирішених проблем – як у професії, так і в особистому житті, що вихідного дня набагато актуальніше. Сьогодні необхідно розставити всі крапки над "і" у стосунках, які зависли і не розвиваються ні в один, ні в інший бік – настав час зрушити їх з мертвої точки.

Сьогодні крапки над "і" у стосунках з близькою людиною необхідно поставити представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них варто замислитися про розставання з нею.

Рак

Раки – не лише найдомашніший, а й найтерплячіший знак зодіаку, сім'я для них – найголовніше в житті, тому вони здатні на багато поступок і навіть жертв заради того, кого люблять, щоб її зберегти. Але близька людина, яка вже давно випробовує їхнє терпіння, сьогодні зіткнеться з тим, що воно – на жаль! – урвалося.

Стрілець

Стрільці хоч і здаються прямолінійними та недалекими, насправді дуже інтуїтивний знак – вони енергетично відчувають те, що їм не кажуть. І роблять зі своїх відчуттів висновки, які, наприклад, не дозволяють продовжувати стосунки з людиною, яка їх обманює – в таких випадках вони різко розривають зв'язок.

Водолій

Водолії, незважаючи на вдавану несерйозність і навіть нерозсудливість, дорожать стосунками з коханою людиною і з власної волі рідко їх розривають. Проте зараз ситуація складеться таким чином, що іншого шляху вони не матимуть: вони розчаруються в людині, яку кохали, оскільки вона виявиться не схожою на портрет, який вони собі намалювали.

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