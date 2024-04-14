Три знаки зодіаку, яким важливо "фільтрувати" кожне слово

День, коли не дії, а слова набувають потужної – матеріальної – сили, тому сьогодні особливо важливо думати про те, що говориш. Будь-які сказані вголос – і навіть подумки – слова дуже швидко стануть реальністю, про що в більшості випадків практично одразу доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 14 квітня, думати над тим, що кажеш, необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них важливо "фільтрувати" кожне слово.

Близнята

Близнятам сьогодні треба уникати щирих розмов навіть з тими, кому вони довіряють на всі сто відсотків: у запалі відвертості вони можуть прохопитися, виказавши свій – або чужий – секрет, що призведе до, м'яко кажучи, неприємних наслідків.

Скорпіон

Скорпіонам, як представникам наймістичнішого знака зодіаку, часто вдається моделювати реальність: все відбувається саме так, як вони передбачили. Сьогодні цей їхній дар збільшиться в рази, тож не варто нікому бажати поганого – зрештою вийде собі дорожче.

Стрілець

Стрільці часто втрапляють у незручну ситуацію через те, що спочатку говорять, і лише потім думають про те, що сказали. Та сьогодні в цьому сенсі вони можуть перевершити самих себе, що негативно позначиться на їхніх стосунках з людьми, тому зірки радять їм помовчати.

Читайте також: