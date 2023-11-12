Три знаки зодіаку, яким важливо контролювати свої емоції

Один із найскладніших у всьому місячному циклі днів – з його негативною енергетикою дуже важко впоратися навіть найсильнішим і найвпевненішим у собі людям. Різко зростає можливість конфліктів, які можуть мати серйозний – аж до рукоприкладства – характер. Щоб не стати жертвою чужої агресії, необхідно виявляти обережність і стримувати власні емоції, які битимуть через край.

Сьогодні, 12 листопада, стримувати емоції рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них контроль над нервами буде особливо важливим.

Овен

Овнам, відомим своєю запальністю, і будь-якого іншого дня важко утримати себе в рамках пристойності, а сьогодні ця місія стане для них практично нездійсненною. Проте якщо вони хочуть пережити його без моральних втрат, їм доведеться зробити над собою зусилля і стримати свої емоції.

Телець

Тельці, які дуже довго терплять і лише потім вибухають, сьогодні виявляться аж надто збудливими і болісно реагуватимуть на будь-яку дрібницю. Результатом може стати грандіозний скандал, активну участь у якому братимуть представники знака.

Лев

Леви легко можуть стати жертвами власного комплексу повноцінності. Якоїсь миті їм може здатися, що хтось із людей в їхньому оточенні ставиться до них без належної поваги. Вирішивши провчити нахабу, вони цілком можуть вплутатися в конфлікт, що призведе до вкрай неприємних наслідків.

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