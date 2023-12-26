Три знаки зодіаку, яким вдасться налагодити стосунки із важливими для них людьми

Енергії нинішнього дня, як правило, приносять людині радість – чисту, без домішок. До того ж, для піднесеного стану душі не потрібно шукати особливого приводу – стане в пригоді будь-який, який ще вчора здавався нам дрібним і незначним. На такій хвилі можна успішно вирішити питання, пов'язані зі спілкуванням – особливо, якщо останнім часом воно зайшло в глухий кут.

Сьогодні, 26 грудня, радість чекає на представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них під її впливом вдасться налагодити стосунки з важливими для них людьми.

Телець

Тельці, затаївши образу на кохану людину, страждають від розлуки з нею, але впертість не дозволяє їм зробити крок до примирення. Зірки радять їм скористатися нинішнім днем: коли – через прекрасний настрій – вони зможуть набрати номер телефону коханої людини і сказати їй потрібні слова.

Близнята

Близнятам, які досить давно винятково зі своєї вини втратили зв'язок із близьким другом, досить просто зателефонувати йому та поділитися радістю, з якою пов'язаний у них сьогоднішній день. Найімовірніше, той, кого вони образили, і сам не проти помиритися, але невпевнений, що це потрібно представникам знака.

Водолій

Водоліям на хвилі гарного настрою захочеться облагодіювати весь світ, то чому б їм не почати з близької людини, стосунки з якою – без серйозної причини – останнім часом розладналися. У такому разі їм – як радять у таких випадках психологи – досить просто поговорити про це.

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