Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, яким вдасться налагодити стосунки із важливими для них людьми

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
338
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, яким вдасться налагодити стосунки із важливими для них людьми

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Енергії нинішнього дня, як правило, приносять людині радість – чисту, без домішок. До того ж, для піднесеного стану душі не потрібно шукати особливого приводу – стане в пригоді будь-який, який ще вчора здавався нам дрібним і незначним. На такій хвилі можна успішно вирішити питання, пов'язані зі спілкуванням – особливо, якщо останнім часом воно зайшло в глухий кут.

Сьогодні, 26 грудня, радість чекає на представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них під її впливом вдасться налагодити стосунки з важливими для них людьми.

Телець

Тельці, затаївши образу на кохану людину, страждають від розлуки з нею, але впертість не дозволяє їм зробити крок до примирення. Зірки радять їм скористатися нинішнім днем: коли – через прекрасний настрій – вони зможуть набрати номер телефону коханої людини і сказати їй потрібні слова.

Близнята

Близнятам, які досить давно винятково зі своєї вини втратили зв'язок із близьким другом, досить просто зателефонувати йому та поділитися радістю, з якою пов'язаний у них сьогоднішній день. Найімовірніше, той, кого вони образили, і сам не проти помиритися, але невпевнений, що це потрібно представникам знака.

Водолій

Водоліям на хвилі гарного настрою захочеться облагодіювати весь світ, то чому б їм не почати з близької людини, стосунки з якою – без серйозної причини – останнім часом розладналися. У такому разі їм – як радять у таких випадках психологи – досить просто поговорити про це.

Читайте також:

Оземпік уже в Україні? Ендокринолог розказала, чи дійсно він безпечний при схудненні

Оземпік уже в Україні? Ендокринолог розказала, чи дійсно він безпечний при схудненні

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
338
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація