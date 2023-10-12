Три знаки зодіаку, яким вдасться успішно вирішити фінансові питання

День, коли нові справи необхідно відкласти на потім — час спадного Місяця не є прихильним до починань. А ось працювати над розпочатими раніше проєктами не лише можна, а й потрібно: висока працездатність принесе добрий результат – як кар'єрний, так і фінансовий.

Сьогодні, 12 жовтня, вирішенням фінансових питань рекомендується займатися представникам усіх знаків зодіаку, але три з них будуть у цьому сенсі особливо успішними.

Телець

Тельцям, які дуже цінують матеріальний добробут, життя, схоже, приготувало приємний сюрприз: вони можуть отримати кошти, на які не розраховували, – наприклад, несподівану премію чи подарунок у грошовому еквіваленті. Головне для представників знака – зрозуміти, на що їх витратити.

Стрілець

Стрільцям, які є безладними у грошових питаннях, через що останнім часом їх витрати перевищують доходи, зірки радять припинити нарікати на долю, а спробувати виправити становище. Наприклад, подати документи на грант, який дозволить спокійно працювати, не думаючи про те, де взяти гроші.

Козоріг

Козороги рідко покладаються на грошові сюрпризи – зазвичай вони чітко знають, яку роботу зробили і що мають за неї отримати. Але сьогодні вони можуть розраховувати на приємний сюрприз: наприклад, їм виплатять грошову винагороду за роботу, зроблену швидко й якісно.

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