Три знаки зодіаку, яким здасться, що вони вхопили Бога за бороду

Приплив енергії, який багато хто з нас відчує цього дня, зробить людей надмірно впевненими і самовпевненими: їм здасться, що вони можуть — без будь-якої підготовки — подужати будь-яку справу — передусім професійної властивості. Така позиція здатна спричинити серйозні помилки, які можуть мати неприємні наслідки.

Сьогодні, 12 жовтня, відчуття того, що вони вхопили Бога за бороду, може виникнути у представників всіх знаків зодіаку, але три з них відчують це особливо сильно.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, які в звичайному житті поводяться скромно, а часто і зовсім намагаються бути непоміченими, в такі дні, як сьогодні, несподівано — як для себе, так і для оточення — стають настирливими, якщо не сказати нахабними, чим неприємно дивують тих, з ким спілкуються. Результатом такої поведінки найчастіше є — ось як сьогодні — конфліктна ситуація, після якої представники знака знову замикаються в собі — до наступного випадку, коли їм здасться, що вони вхопили Бога за бороду.

Лев (23.07 – 21.08)

Левів — так вже вони влаштовані — відчуття нечуваної самовпевненості і всесилля відвідує частіше, ніж представників інших знаків. Їхня поведінка в таких випадках має, м'яко кажучи, неприємний вигляд: їхній зарозумілості і зневазі до тих, хто, як їм здається, стоїть на нижчому щаблі соціальних сходів, буквально немає меж, і нинішній день в цьому сенсі — не виняток. Зірки наполегливо рекомендують їм поводитися скромніше — в іншому разі вже на наступний день вони будуть почуватися ніяково.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви, відчувши себе всесильними "Гудвінами великими і жахливими", як правило, вирішують, що все в цьому житті можуть зробити самостійно — без будь-чиєї допомоги і підтримки. Водночас вони в досить грубій формі дають оточенню це зрозуміти, що є серйозною помилкою з їхнього боку. Згодом, коли вони зазнають невдачі, їм важливо було б перепросити за свою поведінку, але вони найчастіше цього не роблять. Свою невдачу представники знака, як правило, переживають на самоті, але правильних висновків, на жаль, не роблять.

Гороскопи на жовтень 2021:

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