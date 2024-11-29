Три знаки зодіаку, яким зірки сьогодні рекомендують займатися «земними» справами

День, коли – незважаючи на фінал робочого тижня – можна ставати до реалізації будь-яких – як професійних, так і фінансових – проєктів, але найуспішнішими виявляться справи, пов'язані з домом та побутом, а також ті, які можна називати «земними»: ремонт, будівництво, у найгіршому разі — генеральне прибирання.

Сьогодні, 29 листопада, розпочинати реалізацію нових проєктів можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо зосередитися на «земних» справах.

Телець

Тельці – земний знак, який тяжіє до таких занять. Сьогодні зірки радять їм зайнятися домашніми квітами, які у них зазвичай цвітуть на підвіконні буйним кольором. Щоб вони й надалі їх тішили, треба їх підгодувати, а можливо, й пересадити.

Діва

Дівам, які дуже люблять займатися домашніми справами, сьогодні не завадить влаштувати генеральне прибирання у квартирі чи будинку. Чистоту наводити їм сенсу не має — в їхній квартирі і так можна їсти просто з підлоги, а ось позбутися непотрібних речей не тільки можна, але і потрібно.

Скорпіон

Скорпіонам — щоправда, тільки тим, у кого є присадибна ділянка — потрібно зайнятися саме нею: прибрати листя, що залишилося, укутати на зиму квіти, сховати подалі садовий інвентар, а заодно і відпочити на лавці з чашкою гарячого чаю або глінтвейну — гарний настрій їм забезпечений.

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