Три знаки зодіаку, якими сьогодні можуть опанувати манії та фобії

Один із найтемніших, а тому небезпечних днів місячного календаря, коли енергія прагне нуля, сили спадають, а настрій наближається до депресії. Негатив, який – за відчуттями – буде буквально розлитий у повітрі, не найкраще позначиться на психіці, що виявиться у фобіях та маніях – їх можуть відчути навіть психологічні стійкі особистості.

Сьогодні, 26 серпня, манії та фобії можуть розвинутися у представників усіх знаків Зодіаку, але три з них зіткнуться з ними в обов'язковому порядку.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків, які, як відомо, вкрай трепетно ставляться до власного дому (можливо, він для них і не фортеця, але щось близько до того) можуть відвідувати страхи, пов'язані саме з їхнім житлом. У кожного з представників знака вони набудуть своєї форми, яка залежатиме винятково від ступеня розвитку їхньої фантазії, головне, що вже завтра від них не залишиться і сліду.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, яким властивий містичний погляд на навколишній світ, часто страждають від різноманітних маній і фобій, які, як вони вважають, мають магічний характер. Сьогодні представникам знака здаватиметься ніби все, що з ними відбувається, це знаки, які надсилає їм Всесвіт. Насправді події нинішнього дня – не більше ніж гра їхньої уяви, яка в них багата та варіативна.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, які схильні до впливу вібрацій навколишнього світу, будуть відчувати негатив нинішнього дня несподіваним чином – їм може здатися, що їх переслідують. Насправді таке відчуття стане не більше ніж впливом енергетики цієї місячної доби – важливо про це пам'ятати, перш ніж робити далекосяжні висновки про стан власного психічного здоров'я – з ним усе гаразд.

Читайте також: