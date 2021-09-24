Три знаки зодіаку, якому сьогодні краще не виходити з дому

Енергетично важкий день, який не даремно називають сатанинським або диявольським: велика ймовірність зіткнення зі злом в різних і несподіваних його іпостасях. Воно може прийняти образ неприємної ситуації, драматичного збігу обставин і людей, зокрема і близьких, які постануть зовсім не такими, якими ми звикли їх бачити. Єдиний спосіб уникнути неприємностей — не залишати рідних стін.

Сьогодні, 24 вересня, виходити з дому не рекомендується представникам всіх знаків зодіаку, але для трьох із них перебування поза ним може стати особливо небезпечним.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни — через властиву їм запальність і нестриманість — легко можуть стати жертвами агресивно налаштованих, неадекватних людей. Там, де інші пройдуть повз, представники знака обов'язково потраплять в історію — наприклад, вплутаються у якийсь конфлікт, результат якого може виявитися непередбачуваним. Приборкати характер Овнів не до снаги нікому, зокрема і їм самим, а ось убезпечити себе, залишившись — всього на день — вдома, можна і потрібно, врешті-решт, в будинку або квартирі чимало справ, якими можна зайнятися в цей час.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези — натури вразливі і витончені, їх може зачепити і засмутити будь-яка дрібниця, що не вкладається в їхню художню картину світу. Сьогодні ж таких моментів буде маса, тому представникам знака краще залишитися вдома і зосередитися на улюблених предметах мистецтва — найкраще класичних: шедеврах літератури, музики, живопису, світового кіно. Якщо ж залишитися в рідних стінах не буде жодної можливості, Терезам необхідно швидко зробити те, що необхідно, і, ні на що не відволікаючись, повернутися додому.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії — треба віддати їм належне — вміють правильно реагувати на випади неадекватних людей: вони відповідають їм ще більш неадекватно, що заводить їх у глухий кут — представникам знака добре вдалося те, що Вадим Зеланд називає "проваленням маятників". Але сьогодні такий день, коли навіть їм виявиться не до снаги дати відсіч грубіянам і асоціальним елементам — ті виявляться явно сильнішими їх. Саме тому Водоліям не варто сьогодні виходити на вулицю — зайве зіткнення з психічно неврівноваженими людьми їм ні до чого.

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