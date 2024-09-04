Три знаки зодіаку, з якими сьогодні станеться напад жадібності

Нинішній день ніби спеціально створений для благодійності: добро треба робити всім без винятку – воно бумерангом повернеться до того, від кого виходять. Однак зробити це буде не так просто, як здається: у багатьох із нас – як на зло – відбудеться напад скупості та жадібності.

Сьогодні, 4 вересня, благодійністю потрібно займатися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них складно це зробити через напад жадібності.

Діва

Діви і будь-якого іншого дня особливою щедрістю не відрізняються, але сьогодні їхня скупість, яку вони вважають практичністю і розважливістю, зросте в рази. В результаті вони можуть серйозно посваритися з кимось із близьких їм людей, які попросять допомоги та отримають категоричну відмову.

Стрілець

Стрільці, мабуть, найщедріший знак зодіаку, тому скупість, яка здолає їх цього дня, коли вони перетворяться на справжніх скнарів, буде особливо незрозумілою і дивовижною як для них самих, так і для людей, які їх оточують, – не варто йти на поводі у низинних інстинктів.

Козоріг

Козороги, які тільки на вигляд здаються оточення жадібними, хоча насправді такими і не є, сьогодні виправдають свою – ненайкращу – репутацію, добре, що вже завтра скупість, яка їх вирізняє сьогодні, під впливом місячної енергії зійде нанівець.

Читайте також: