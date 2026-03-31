Труднощі з грошима у квітні 2026 року: три знаки, яким варто бути обережними

Венера до 24 квітня переміщується знаком Тельця і формує до їхнього Сонця напружені аспекти, що одразу позначається на матеріальній сфері. Гроші можуть приходити повільніше, ніж зазвичай, витрати зростають, а звичні джерела доходу потребують перегляду, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Настав час підбити підсумки великого періоду, який тривав від 2018 року, коли Уран уперше увійшов у знак Тельця і почав змінювати фінансову реальність усіх знаків, але особливо — фіксованих, оскільки саме в цих знаках планета має статус.

Уран зараз перебуває в останніх градусах Тельця, і це положення завжди вважається найнапруженішим. Планета немов збирає в одну точку все, що відбувалося за останні сім років: усі зміни, всі спроби оновлення, всі ситуації, де життя вимагало гнучкості, але людина трималася за старе. І саме Леви, Скорпіони та Водолії відчувають це сильніше за інших, бо Уран спрямовує до них свої останні напружені аспекти, підштовхуючи до того, що давно назріло.

Венера в Тельці — це символ матеріального комфорту, стабільності, накопичень, задоволень, цінностей і всього, що пов’язано з грошима. У міфології Венера (Афродіта) — богиня тяжіння, краси, достатку, але також і примх, бажань, які потребують уваги. Коли Венера йде у напруженості до Сонця людини, вона немовби ставить перед нею дзеркало: «Подивися, що ти цінуєш, як ти розпоряджаєшся ресурсами, що приносить тобі задоволення, а що — тільки витрати».

Для фіксованих знаків це може виявлятися як відчуття, що гроші витікають швидше, ніж надходять, що звичні схеми заробітку дають збій, що партнери або роботодавці змінюють умови, що потрібно переглядати бюджет або відмовлятися від зайвих витрат.

Уран — планета змін, несподіванок, стрибків, оновлення та звільнення. У міфології Уран — бог неба, сила, що не терпить застою. Він завжди приходить туди, де потрібно струсити, звільнити, зруйнувати старі форми, щоб людина могла рухатися далі.

Від 2018 року Уран у Тельці змінював фінансову сферу всіх знаків, але фіксовані знаки відчували це особливо гостро. Хтось змінив роботу, хтось перейшов в онлайн, хтось опанував нові технології, хтось повністю перебудував підхід до грошей. Але якщо зміни були недостатніми або людина чинила опір, останні градуси Урана в Тельці можуть виявитися як напруженість, яку неможливо ігнорувати.

Лев

Для Левів квітень стає місяцем, коли матеріальна сфера потребує особливої уваги. Венера в Тельці йде у квадраті до вашого Сонця, і це може виявлятися як відчуття, що гроші приходять повільніше, ніж зазвичай, а витрати зростають. Це може бути пов’язане з роботою, проєктами, вкладеннями, побутовими питаннями або необхідністю переглянути фінансові плани.

Лев — знак, який звик тримати обличчя, зберігати статус, не показувати слабкість. Але Венера в напруженості може створювати ситуації, коли доводиться вибирати між бажаним і можливим. Це не покарання, а коригування курсу.

Уран в останніх градусах Тельця посилює це відчуття. Він зачіпає вашу кар’єрну сферу, підштовхуючи до оновлення, яке ви могли відкладати. Якщо робота припинила приносити розвиток, якщо доходи не зростають, якщо ви давно відчуваєте, що потрібно змінювати стратегію, — квітень покаже це особливо чітко.

Для Левів це час, коли важливо не чіплятися за старі схеми. Уран не руйнує без причини — він звільняє простір для нового. І якщо ви готові зробити крок уперед, квітень може стати поворотним моментом.

Скорпіон

Для Скорпіонів квітень приносить напруженість у сфері грошей і спільних ресурсів. Венера йде в опозиції до вашого Сонця, і це може виявлятися як нестабільність у доходах партнерів, зміни у фінансових домовленостях, необхідність оплачувати те, що давно відкладалося, або переглядати загальні бюджети.

Скорпіон — знак, який звик контролювати ситуацію, але Венера в опозиції може створювати моменти, коли контроль вислизає. Це не слабкість, а сигнал, що потрібно змінювати підхід.

Уран в останніх градусах Тельця спрямовує свій вплив просто у вашу зону стосунків. Це може виявлятися як несподівані рішення партнерів, зміни у спільних проєктах, нестабільність у доходах, які залежать від інших людей. Усе, що було нестійким від 2018 року, виходить на поверхню.

Для Скорпіонів квітень — це місяць, коли важливо не чинити опір змінам. Якщо щось потребує оновлення, краще зробити це зараз. Уран не забирає — він звільняє від того, що більше не працює.

Водолій

Для Водоліїв квітень стає періодом, коли фінансова сфера може поводитися непередбачувано. Венера йде у квадраті до вашого Сонця, і це може виявлятися як затримки, зміни умов, необхідність переглядати бюджет або тимчасово відмовлятися від зайвих витрат.

Водолій — знак, який звик мислити широко, але Венера в напруженості може змусити звернути увагу на конкретні, практичні питання. Це не обмеження, а необхідність навести лад.

Уран в останніх градусах Тельця зачіпає вашу зону дому, сім’ї та базової стабільності. Це може проявлятися у вигляді витрат на житло, ремонт, переїзд або питання, пов’язані з родичами. Усе, що вимагало уваги від 2018 року, виходить на перший план.

Для Водоліїв квітень — це місяць, коли важливо зберігати гнучкість. Уран підштовхує до оновлення, яке давно назріло. І якщо ви готові зробити крок уперед, цей місяць може стати початком нового етапу.