Три знаки, чиї слова сьогодні набудуть особливої — магічної — сили
День активних дій, коли можна втілювати в життя свої професійні плани. Цьому значною мірою посприяє впевненість у власних силах, яку сьогодні відчують усі.
Велику силу в цей час матимуть слова, які можуть збутися миттєво, тому необхідно бути вкрай обережними у висловлюваннях.
Сьогодні, 29 серпня, особливої сили набудуть слова, вимовлені всіма знаками зодіаку, але для трьох із них вони виявляться по-справжньому магічними.
Рак
Раки часто стикаються з тим, що їхні слова матеріалізуються, але вони вкрай рідко користуються своїм даром із корисливою метою — не варто робити цього і сьогодні. Навпаки, необхідно побажати комусь із оточення — навіть тим, хто для них несимпатичний, — чогось максимально гарного.
Скорпіон
Скорпіони — як наймістичніший знак зодіакального кола — часто використовують свої магічні здібності в повсякденному житті. Але цього дня вони зростуть у рази, тому дуже важливо стежити не тільки за своїми словами, а й за своїми думками — не можна допускати негативу.
Стрілець
Стрільці мають унікальну якість: їхні слова часто збуваються, тому небажано позбавляти терпцю представників знака — це загрожує серйозними наслідками. Сьогодні їхні висловлювання не будуть продиктовані емоціями, вони просто висловлять свою думку.
