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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
734
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, які сьогодні можуть мати екстрасенсорні здібності

День, коли незбагненним чином може здійснитися те, що в інший час здається неймовірним. Багато хто з нас виявить у себе магічні — зокрема й екстрасенсорні — здібності. Вже наступного дня від них не залишиться і сліду, тож має сенс скористатися ними, щоб знайти загублену річ, а також розшукати людину чи тварину.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 2 червня, екстрасенсами можуть відчути себе представники всіх знаків зодіаку, але три з них зможуть під їхнім впливом творити справжні дива.

Терези

Терези як один із найлегших на підйом вразливих знаків зодіаку цілком можуть відчути в собі здатність передбачати події, які мають відбутися в найближчому майбутньому — цього дня їм достатньо буде подивитися на людину, щоб сказати, що на неї чекає.

Скорпіон

Скорпіони як наймагічніший знак зодіаку підуть далі за всіх — вони сьогодні зможуть відшукати зниклих тварин і навіть людей. До того ж згодом вони самі не зможуть пояснити, як це їм вдалося, але не зможуть: диво є диво, тож не варто й допитуватися.

Стрілець

Стрільці несподівано для себе виявлять у себе нову — невідому їм досі здатність знаходити зниклі речі. Найімовірніше, почнеться все з того, що вони знайдуть у себе вдома предмет, який давно і, на жаль, безрезультатно шукали — знахідка здасться їм схожою на диво.

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Дата публікації
Кількість переглядів
734
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