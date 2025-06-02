Три знаки, які сьогодні можуть мати екстрасенсорні здібності

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Зміст Терези Скорпіон Стрілець

Сьогодні, 2 червня, екстрасенсами можуть відчути себе представники всіх знаків зодіаку, але три з них зможуть під їхнім впливом творити справжні дива.

Терези

Терези як один із найлегших на підйом вразливих знаків зодіаку цілком можуть відчути в собі здатність передбачати події, які мають відбутися в найближчому майбутньому — цього дня їм достатньо буде подивитися на людину, щоб сказати, що на неї чекає.

Скорпіон

Скорпіони як наймагічніший знак зодіаку підуть далі за всіх — вони сьогодні зможуть відшукати зниклих тварин і навіть людей. До того ж згодом вони самі не зможуть пояснити, як це їм вдалося, але не зможуть: диво є диво, тож не варто й допитуватися.

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Стрілець

Стрільці несподівано для себе виявлять у себе нову — невідому їм досі здатність знаходити зниклі речі. Найімовірніше, почнеться все з того, що вони знайдуть у себе вдома предмет, який давно і, на жаль, безрезультатно шукали — знахідка здасться їм схожою на диво.