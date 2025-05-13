Три знаки, які сьогодні можуть почути зізнання в коханні

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Зміст Лев Діва Козоріг

Сьогодні, 13 травня, сумувати не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьох із них можуть потішити несподівані зізнання в коханні.

Лев

Левам, які давно перебувають у стосунках зі своїм партнером, не дуже потрібне його освідчення — вони й так у ньому впевнені. Але почути про почуття їм буде приємно, а якщо кохана людина, до того ж, подбає про романтичну атмосферу, вони це обов'язково оцінять.

Діва

Для Дів, незважаючи на те, що їхні стосунки з коханою людиною пов'язує міцна «дружба», освідчення в коханні стане повною несподіванкою. До того ж, ця подія змусить їх задуматися про майбутнє: можливо, варто розпочати підготовку до офіційного оформлення стосунків?

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Козоріг

Козороги самі надумають зробити рішучий крок і розповісти про свої почуття коханій людині. Представники знака тільки на перший погляд здаються стриманими, насправді у них в душі вирують сильні почуття, і в одному з них вони сьогодні вирішать зізнатися.

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