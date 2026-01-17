ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
155
Час на прочитання
2 хв

Три знаки, які сьогодні можуть ставати до довгоочікуваного ремонту

День кришталево чистої енергетики, протягом якого вітаються тільки творчі процеси — будь-яке руйнування перебуває під забороною.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Успішними обіцяють бути справи, пов’язані з будівництвом і ремонтом, вони можуть принести нам реальну користь і позитивні емоції.

Сьогодні, 17 січня, починати ремонт у домі можуть усі знаки зодіаку, але трьом із них ушляхетнення власного житла показане особливо — вони надто довго очікували такої можливості.

Телець

Тельці, які понад усе на світі цінують затишок і комфорт, ніколи не бувають до кінця задоволені класом свого життя. Їм постійно здається, що їхнє житло могло б бути кращим, тому вони весь час намагаються щось удосконалити — сьогодні для цього складуться сприятливі умови.

Близнята

Близнята постійно докладають чимало зусиль для того, щоб здобути титул господаря найстильнішого житла — принаймні, серед своїх знайомих. Сьогодні їхній коник — стиль прованс, який дасть змогу їм домогтися вау-ефекту, вмістивши в сучасний інтер’єр вінтажні меблі.

Терези

Терези хочуть, щоб їхній побут був витонченим, з великою кількістю творів мистецтва. Нинішній ремонт для них не перший і не останній, проте їм варто поставитися до нього з особливою увагою — можливо, наступний вони зможуть зробити не так швидко, як хотілося б.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
155
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie