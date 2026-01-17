- Дата публікації
Три знаки, які сьогодні можуть ставати до довгоочікуваного ремонту
День кришталево чистої енергетики, протягом якого вітаються тільки творчі процеси — будь-яке руйнування перебуває під забороною.
Успішними обіцяють бути справи, пов’язані з будівництвом і ремонтом, вони можуть принести нам реальну користь і позитивні емоції.
Сьогодні, 17 січня, починати ремонт у домі можуть усі знаки зодіаку, але трьом із них ушляхетнення власного житла показане особливо — вони надто довго очікували такої можливості.
Телець
Тельці, які понад усе на світі цінують затишок і комфорт, ніколи не бувають до кінця задоволені класом свого життя. Їм постійно здається, що їхнє житло могло б бути кращим, тому вони весь час намагаються щось удосконалити — сьогодні для цього складуться сприятливі умови.
Близнята
Близнята постійно докладають чимало зусиль для того, щоб здобути титул господаря найстильнішого житла — принаймні, серед своїх знайомих. Сьогодні їхній коник — стиль прованс, який дасть змогу їм домогтися вау-ефекту, вмістивши в сучасний інтер’єр вінтажні меблі.
Терези
Терези хочуть, щоб їхній побут був витонченим, з великою кількістю творів мистецтва. Нинішній ремонт для них не перший і не останній, проте їм варто поставитися до нього з особливою увагою — можливо, наступний вони зможуть зробити не так швидко, як хотілося б.
