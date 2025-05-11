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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
246
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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися зі зрадою близьких людей

День негативної енергетики, протягом якого сили зла виходять на поверхню і негативно впливають на нашу психіку. Підступу можна очікувати від кого завгодно, зокрема й від найближчих та найрідніших людей. Головним проявом негативу водночас стане зрада, що особливо прикро в цій ситуації.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 11 травня, очікувати підступу від людей навколо можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них постраждають від обману та зради близьких і рідних людей.

Близнята

Близнятам належить дізнатися, що хтось із близьких їм людей давно й наполегливо приховує від них щось важливе, що серйозно їх вразить. Йтиметься, найімовірніше, не про зраду, а про слабкість цієї людини, тому необхідно відмовитися від образи, виявивши щодо до неї увагу й терпіння.

Лев

На Левів очікує неприємне відкриття щодо людини, яку вони звикли вважати близькою — вони можу дізнатися, що вона тривалий час обманювала їх і ставиться до них зовсім не так, як завжди про це говорила — не варто переносити негатив з цієї людини на самих себе.

Стрілець

Стрільцям, які зіткнулися з викриттям когось із близьких людей, не доведеться дивуватися тому, що сталося: вони давно підозрювали саме цю конкретну людину в нечесному до себе ставленні. Не варто сваритися і виводити людину на чисту воду — краще припинити з нею спілкуватися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
246
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