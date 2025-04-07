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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зустріти другу половинку
День, коли вітаються будь-які серйозні справи і проєкти — можна відкривати власний бізнес, проводити ділові переговори, переходити на іншу роботу, купувати та продавати нерухомість, розпочинати ремонт. Це також сприятливий час для влаштування особистого життя: ті, хто наразі самотні, можуть зустріти свою другу половинку.
Сьогодні, 7 квітня, зустріти свою половинку можуть усі знаки зодіаку, але до трьох із них доля буде особливо прихильною.
Телець
Тельці, незважаючи на удавану неповороткість, — один з найромантичніших знаків зодіаку і погано переносять самотність. Сьогодні доля може нарешті усміхнутися їм, познайомивши з людиною, яка — і зовні, і внутрішньо — схожа на того, про кого вони мріяли.
Водолій
Водолії, які часто безладно й легковажно ставляться до стосунків із протилежною статтю, сьогодні будуть серйозними, як ніколи. І це добре, оскільки людину, яка несподівано опиниться в їхньому оточенні цього дня, в жодному разі не можна втратити.
Риби
Риби, які часто витають у хмарах, спустившись на землю, будуть здивовані тим, що побачать. Виявляється, серед їхніх знайомих — купа представників протилежної статі, на яких можна звернути пильну увагу, тож у пошуках своєї долі достатньо подивитися навколо.
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