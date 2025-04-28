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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, які сьогодні у всьому будуть бачити каверзу

День — особливо перша його половина — буквально виділятиме негативну енергетику. Наслідком її впливу може стати не тільки дратівливість та агресія, яку зазнають на собі всі без винятку, а й підозрілість, що змушує бачити ошуканство і каверзу.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 28 квітня, від надмірної підозрілості можуть страждати представники всіх знаків зодіаку, але три з них будуть бачити каверзу буквально у всьому.

Рак

Раки завжди схильні підозрювати навколишніх людей — зокрема й найближчих — у тому, що вони щось проти них задуму, сьогодні ж це неприємне відчуття може буквально зашкалювати, викликаючи напади підозрілості — уникнути цього можна буде лише скоротивши спілкування.

Лев

Левам — особливо тим із них, у кого на сьогодні заплановано ділові переговори, краще перенести ці заходи на другий день. Потрібного результату — через підозру представників знака — їм однаково не вдасться домогтися, тож краще й не ризикувати.

Терези

Терези як головні дипломати зодіаку цього разу можуть — винятково з власної вини — опинитися в незручному становищі. Їм не вдасться правильно розібратися у ситуації і, вирішивши виступити в ролі третейського судді, вони не помирять, а, навпаки, посварять усіх.

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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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