Три знаки, які сьогодні у всьому будуть бачити каверзу

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Зміст Рак Лев Терези

Сьогодні, 28 квітня, від надмірної підозрілості можуть страждати представники всіх знаків зодіаку, але три з них будуть бачити каверзу буквально у всьому.

Рак

Раки завжди схильні підозрювати навколишніх людей — зокрема й найближчих — у тому, що вони щось проти них задуму, сьогодні ж це неприємне відчуття може буквально зашкалювати, викликаючи напади підозрілості — уникнути цього можна буде лише скоротивши спілкування.

Лев

Левам — особливо тим із них, у кого на сьогодні заплановано ділові переговори, краще перенести ці заходи на другий день. Потрібного результату — через підозру представників знака — їм однаково не вдасться домогтися, тож краще й не ризикувати.

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Терези

Терези як головні дипломати зодіаку цього разу можуть — винятково з власної вини — опинитися в незручному становищі. Їм не вдасться правильно розібратися у ситуації і, вирішивши виступити в ролі третейського судді, вони не помирять, а, навпаки, посварять усіх.

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