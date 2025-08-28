Три знаки, які сьогодні почуватимуться ясновидцями

Гороскоп / © Credits

У цей час також загострюється інтуїція, яка може дати відповідь на важливе життєве питання.

Сьогодні, 28 серпня, всі знаки зодіаку зможуть зазирнути в майбутнє, але три з них почуватимуться ясновидцями.

Близнята

Близнята, які від природи мають потужну інтуїцію, цього разу перевершать самі себе — від них не сховається жодна деталь, яку вони підмітять і правильно інтерпретують. Нинішні передбачення здебільшого стосуватимуться людей з оточення — точніше тих, хто називає себе їхніми друзями.

Лев

Леви, які не дуже вірять у те, що інтуїція може допомогти їм у розв’язанні важливих життєвих питань, зрозуміють, що помиляються. Внутрішній голос допоможе їм не тільки окреслити проблему, а й хоча б у загальних рисах визначити шляхи виходу із ситуації, що склалася.

Терези

Терезам у жодному разі не варто ігнорувати інтуїцію, а заразом і знаки, які надсилатиме їм Всесвіт. Якщо представники знака поставляться до них уважно, то найближче майбутнє постане перед ними настільки зрозумілим, наче вони побачать його зображення у телевізорі.

