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Три знаки, які сьогодні відчуватимуть гостре невдоволення собою
День, коли позитивна та негативна енергетика врівноважують одна одну, тому тільки від кожної конкретної людини залежить, чого буде більше у її житті — добра чи зла. Наслідком останнього може стати гостре невдоволення життєвими успіхами, а, як наслідок, і собою.
Сьогодні, 30 травня, обирати між добром і злом доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але три з них у зв'язку з цим можуть відчути гостре невдоволення собою.
Близнята
Близнята як двоякий знак, який не може порозумітися навіть із самим собою, часто бувають незадоволені своїм життям і, як наслідок, самими собою. Ось і сьогодні вони можуть докоряти собі за те, що не впоралися з ситуацією, що склалася, але, найімовірніше, це було їм не до снаги.
Терези
Терези, що постійно вагаються з боку в бік, не можуть визначитися з тим, у якому життєвому становищі вони перебувають — переможців або переможених. Сьогодні, перебуваючи в поганому настрої, вони почнуть відчувати різке невдоволення собою, своїм життям та діяльністю.
Риби
Риби, які бачать світ через рожеві окуляри, як правило, дуже високої думки про себе, але сьогодні вони можуть вирішити, що й життя не склалося, а самі вони невдахи — на щастя, сеанс самобичування триватиме у них недовго — зрештою, вони пригадають, що найкращі, і заспокояться.
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