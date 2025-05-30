Три знаки, які сьогодні відчуватимуть гостре невдоволення собою

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Сьогодні, 30 травня, обирати між добром і злом доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але три з них у зв'язку з цим можуть відчути гостре невдоволення собою.

Близнята

Близнята як двоякий знак, який не може порозумітися навіть із самим собою, часто бувають незадоволені своїм життям і, як наслідок, самими собою. Ось і сьогодні вони можуть докоряти собі за те, що не впоралися з ситуацією, що склалася, але, найімовірніше, це було їм не до снаги.

Терези

Терези, що постійно вагаються з боку в бік, не можуть визначитися з тим, у якому життєвому становищі вони перебувають — переможців або переможених. Сьогодні, перебуваючи в поганому настрої, вони почнуть відчувати різке невдоволення собою, своїм життям та діяльністю.

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Риби

Риби, які бачать світ через рожеві окуляри, як правило, дуже високої думки про себе, але сьогодні вони можуть вирішити, що й життя не склалося, а самі вони невдахи — на щастя, сеанс самобичування триватиме у них недовго — зрештою, вони пригадають, що найкращі, і заспокояться.

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