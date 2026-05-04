Три знаки, які цими днями отримають по заслугах
18-й місячний день, який триватиме дві доби, астрологи називають «дзеркальним»: усе, що відбувається в цей час із людиною, є відображенням її внутрішнього світу.
Якщо там панує мир, то й події цього часу будуть позитивними та приємними, тим же, хто страждає від душевних — чи моральних — проблем, чекати на гарні події не доведеться.
Цими днями, 4 і 5 травня, представники всіх знаків зодіаку отримають по заслугах — простіше кажучи, пожнуть те, що посіяли, але трьох із них це торкнеться особливо сильно.
Близнята
Близнята часто відмахуються від проблем друзів і приятелів і відмовляються під будь-яким приводом приходити їм на допомогу. Сьогодні їм доведеться зіткнутися з прямо протилежною реакцією: допомога знадобиться їм, але оточення навряд чи її надасть.
Терези
Терези можуть зіткнутися із ситуацією, яка виведе їх із себе. Вона буде пов’язана з їхнім внутрішнім станом: останнім часом представники знака заплуталися у своїх думках і почуттях, не дивно, що і зовнішні обставини складатимуться відповідно — незрозуміло і непередбачувано.
Діва
Діви, які завжди і в усьому налаштовані на опір, сьогодні на собі відчують, як це — спілкуватися з людьми, які — як вони — сперечаються з будь-якого приводу. Хоч би з ким вони почали спілкуватися, всі будуть їм суперечити, доводячи представників знака до сказу.
