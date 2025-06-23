Три знаки, яким сьогодні можна вирушати у подорожі

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Зміст Терези Скорпіон Стрілець

Сьогодні, 23 червня, вирушати в поїздки можна представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони виявляться особливо успішними та важливими.

Терези

Терезам, яких пошлють у відрядження, зірки рекомендують охоче погоджуватися. Але, вирушивши в поїздку, вони досить швидко впораються зі своїми завданнями, чим заслужать заохочення від керівництва, а час, що залишився, присвятять заслуженому для них відпочинку

Скорпіон

Скорпіонам, які останнім часом багато працювали, а тому стали гірше почуватися, рекомендується вирушити на відпочинок, який підтримає їхні сили, що вичерпуються. Для реабілітації та релаксації їм найкраще вибрати поїздку до моря — вода та повітря створять справжні дива.

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Стрілець

Стрільці як головні мандрівники зодіаку давно мріяли вирушити в подорож до місць сили, але обставини не давали цього зробити. Сьогодні їм потрібно скористатися можливістю здійснити таку подорож, тим паче, що такі об’єкти можна знайти і у своїй країні.