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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким не можна піддаватися чужому впливу

День пасивної енергетики, під час якого люди стають ледачими та апатичними — їм до всього байдуже. У такому стані легко піддатися чужому впливу, навіть якщо люди, які його надають, здаються такими, що абсолютно заслуговують на довіру і бажають добра.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 12 липня, піддаватися чужому впливу не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох особливо важливо зберегти власну індивідуальність.

Близнята

Близнята, яких — через їхній характер — постійно «кидає» з боку на бік, часто запитують поради у різних людей. Це необов'язково означає, що вони виникнуть, але сьогодні представники знака можуть вчинити проти своєї волі — не варто цього робити.

Рак

Раки часто беруть на віру те, що кажуть їм інші люди, зраджуючи водночас власні правила та переконання. Сьогодні представники мають шанс зберегти вірність своїм переконанням і чинити так, як хочуть вони, а не так, як диктує їм хтось, хай навіть і дуже авторитетний.

Терези

У Терезів, які постійно вагаються, часто виникають проблеми з ухваленням рішення — вони ніяк не можуть зрозуміти, чого насправді хочуть. Як правило, на «допомогу» у таких випадках приходять люди, які, як сьогодні, намагаються нав'язати представникам знака своє бачення проблеми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
125
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