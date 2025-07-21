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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
460
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким необхідно максимально скоротити спілкування з іншими людьми

Емоційно нестабільний день, протягом якого настрій може змінюватися кілька разів, кидаючи людину з однієї крайності до іншої. Щоб нікого не зачепити і навіть випадково не образити, краще максимально скоротити спілкування з оточенням.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 21 липня, максимально скоротити спілкування з людьми рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них просто необхідно усунутись від нього.

Рак

Раки — найвразливіший знак зодіаку: іноді досить «косого» погляду, щоб вони почувалися глибоко нещасними. Нинішній день посилить їхню недовірливість — їм здаватиметься, що всі навколо дивляться на них засуджено через що вони можуть серйозно страждати.

Терези

Терезам, яким складно ухвалювати рішення, сьогодні люди, які їх оточують, ще більше заважатимуть у цьому процесі. Щоб зосередитися, добре подумати і зважити всі докази «за» і «проти», представникам знака необхідно якнайменше спілкуватися з будь-ким.

Риби

Риби, яких називають головними мрійниками зодіаку, спускаючись на грішну землю, відчувають тиск з боку оточення, яке заважає їм жити по-своєму. Сьогодні представникам знака здасться, що всі діють винятково їм на шкоду.

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Дата публікації
Кількість переглядів
460
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