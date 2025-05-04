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Три знаки зодіаку, яким необхідно перепрошувати за непристойні вчинки
День рішучих дій, які необхідно вчиняти сміливо та безкомпромісно, без огляду на свої сумніви. Необхідно перепрошувати за власні непристойні вчинки і прощати тих, хто повиниться за свої гріхи.
Сьогодні, 4 травня, перепросити за непристойні вчинки необхідно всім представникам зодіакального кола, але трьом із них особливо важливо отримати прощення від тих, кого вони колись образили.
Телець
Тельці, незважаючи на свою миролюбну вдачу, в пориві агресії можуть наробити такого, за що їм згодом буває соромно. Нинішній день — чудовий час для того, щоб перепросити за вчинене чи сказане — скривджені ними люди будуть готові охоче прийняти вибачення.
Рак
Ракам доведеться згадати події минулих днів, коли вони з якоїсь причини образили знайому людину, яка, найімовірніше, ні в чому перед ними не завинила. Тепер події складуться таким чином, що вони зможуть повернути минуле і виправити помилку, якої колись припустилися.
Лев
Леви, напевно, неодноразово ображали близьких до них — і не дуже — людей неувагою, коли знехтували ними, а потім і взагалі викреслили їх зі свого життя. Чому б не скористатися сприятливими обставинами нинішнього дня та не нагадати їм про себе.
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