Три знаки, яким сьогодні потрібно допомагати іншим людям

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Зміст Близнята Діва Козоріг

Сьогодні, 4 липня, допомагати іншим рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них благодійність стане нагальною потребою.

Близнята

Близнята, які вкрай рідко роблять добрі справи, оскільки вважають за краще самиим ставати об’єктами чиєїсь благодійності, цього разу зрадять свій принцип. Чому вони вирішать облагодіювати людей із оточення — сказати важко, такою буде їхня примха.

Діва

Дів важко назвати філантропами — вони абсолютно впевнені, що різного роду подарунки мають робити тільки їм, самі ж вкрай рідко діляться матеріальними благами з людьми, які їх оточують. Однак сьогодні вони й самі будуть дивуватися з того факту, що їх потягне на добрі справи.

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Козоріг

Козорогів жадібними не назвеш, просто вони — через зайнятість — забувають про те, що оточення чогось потребує. Сьогодні представники знака можуть відчути бажання когось облагодіювати, і дуже швидко знайдуть тих, хто стане об’єктами їхньої доброти.

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