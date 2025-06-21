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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні бажано ні з ким не спілкуватися

День, коли багато хто відчує втому – сил не вистачатиме як для роботи, так і для життя в цілому. Час – зрозуміло, по можливості – краще провести в тиші та спокої, до того ж, подалі від людей – навіть рідних та близьких, це може забрати останню бадьорість та працездатність.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 21 червня, відмовитися від спілкування рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них така поведінка особливо важлива.

Діва

Дівам зірки категорично не рекомендують спілкуватися з рідними та близькими людьми. Переслідуючий їх поганий настрій зробить їх нестерпними для оточуючих. Щоб уникнути сварок та конфліктів, бажано відмовитися від будь-яких сімейних зустрічей та свят.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно ізолювати себе від оточуючих, оскільки сьогодні вони можуть бути небезпечними для інших. Представники знака володітимуть злим почуттям гумору і отруйним – на щастя, лише у переносному значенні – мовою, їх висловлювання легко образять навіть незлобивих людей.

Козеріг

Козерогам, улюбленим заняттям яких є робота, зірки сьогодні настійно рекомендують відмовитися не лише від неї, а й від спілкування з людьми – насамперед із колегами та начальством. Інакше вони ризикують зіпсувати як відносини, а й атмосферу у колективі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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