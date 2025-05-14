Три знаки, яким сьогодні доведеться обирати між добром та злом

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Зміст Овен Лев Козоріг

Цими днями, 14 та 15 травня, обирати між добром та злом доведеться представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них таке рішення стане визначальним для подальшого життя.

Овен

Овнів зірки поставлять перед вибором між добром та злом у сфері взамин із іншими людьми. Бажання на когось накричати чи нагрубити до добра їх не доведе. Такий вчинок запустить цілий ланцюг не найприємніших для представників знака подій.

Лев

Левів зірки поставлять перед вибором моральної якості — вони мають вирішити, чи варто їм обдурювати близьку людину, чи ні. З одного боку, брехня в цей момент може виявитися на порятунок, з іншого, ошуканство важко виправдати, але вирішувати зрештою лише їм.

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Козоріг

Козороги зможуть на власному досвіді зрозуміти, як працює принцип «мета виправдовує засоби». Спокуса зробити заради своєї мрії ганебний вчинок буде серйозною, але все-таки потрібно сто разів подумати, перш ніж заплутатися в тенетах брехні.

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