Три знаки, яким сьогодні дуже зберігати душевний спокій

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Сьогодні, 19 червня, зберігати душевний спокій необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них стриманість буде особливо важливою.

Овен

Овнам вкрай важко утримати себе у межах спокою, особливо, якщо хтось — чи щось — виводить їх із себе. Сьогодні їм доведеться особливо важко: подразників у навколишньому середовищі виявиться хоч греблю гати — запальна нервова система представників знака не витримає.

Рак

Ракам як представникам найвразливішого і найбільш недовірливого знака зодіаку хвилюватися не рекомендується: нервові сплески сьогодні можуть викликати у них серйозні захворювання, які важко — а в деяких випадках, і неможливо — буде вилікувати традиційним способом.

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Водолій

Водоліїв може дратувати те, на що представники інших знаків зодіаку і не звернули б увагу — наприклад, відсутність обіцяної синоптиками теплої літньої погоди. Зірки наполегливо радять їм перемикати свою увагу з речей, які вони вважають негативними, на позитив.

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