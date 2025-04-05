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Три знаки, яким сьогодні краще ні з ким не спілкуватися
Через активізацію сил зла потрібно якнайменше спілкуватися з оточенням – особливо тими, хто неприємний чи не викликає довіри. Таке спілкування не дасть домовитися стосовно будь-якої – навіть мінімально важливої – теми і, тим більше, не доведе до добра.
Сьогодні, 5 квітня, сумнівні контакти можуть бути небезпечними для представників усіх знаків зодіаку, але трьом із них краще ні з ким не спілкуватися.
Телець
Тельці можуть стати жертвами чужої агресії, і це попри те, що представники цього знака самі можуть заткнути рота будь-кому. Однак сьогодні противник їм дістанеться серйозний, тому зірки наполегливо рекомендують їм не вступати з ним у конфлікт.
Лев
Леви цілком можуть зіткнутися з тим, що найлегше вибиває їх з колії – з критикою з боку людей, що оточують їх, що, як правило, вище їхніх сил. Тому сьогодні їм краще ні з ким не заводити щиросердних розмов чи хоча б не запитувати ні про що співрозмовника – можна почути багато неприємного.
Водолій
Водолії сьогодні не зможуть тримати себе в руках, через що втратять контроль над ситуацією, в яку потрапили. У результаті вони можуть наговорити співрозмовнику зайвого: уникнути такого – малоприємного – сценарію допоможе лише повна відмова від спілкування з кимось.
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