Три знаки, яким сьогодні може бути соромно за свої вчинки

Поведінку кожного з нас визначатиме не розум, а інстинкти, тому за скоєні сьогодні вчинки вже завтра може бути соромно.

Сьогодні, 3 листопада, здійснити непристойний вчинок можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них буде особливо соромно за те, що вони зроблять.

Телець

Тельці, які зберігають спокій рівно до того моменту, коли хтось виведе їх із себе, і сьогодні не вирізнятимуться особливим довготерпінням. Їх розсердить зауваження на їхню адресу, зроблене кимось зі сторонніх, вони можуть наговорити того, чого ніхто від них не очікує.

Діва

Дівам сьогодні необхідно відмовитися від вживання спиртного — навіть мінімальна доза може спонукати представників знака до вчинків, про які вони майже одразу ж шкодуватимуть. Велика ймовірність того, що з ними трапиться напад їхньої улюбленої — телефонної — хвороби.

Стрілець

Стрільці, улюбленим видом «спорту» яких є скандали, навряд чи зможуть втриматися, якщо хтось із оточення хоча б подивиться косо в його бік. Про те, що воно дозволить собі неприємне висловлювання, годі й казати — різку відсіч воно отримає миттєво — без попередження.