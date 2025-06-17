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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
583
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні можна просити у керівництва підвищення зарплати

День, коли енергія, яку дають нам зірки, потребує активних дій, інакше вона може зруйнувати людину зсередини — на щастя, лише у переносному значенні слова. Час також сприятливий для переговорів із керівництвом — воно охоче піде назустріч, підвищивши зарплату або змінивши режим робочого дня.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 17 червня, проводити переговори з керівництвом рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але три з них можуть одержати збільшення до зарплати.

Близнята

Близнятам, котрі давно мріють про підвищення заробітної плати, просто необхідно поспілкуватися з безпосереднім керівництвом, щоб попросити його про це. Воно не тільки охоче вислухає представників знака, а й задовольнить їх прохання.

Лев

Левам, які сплять і бачать, як їм отримати нову — вищу — посаду, зірки рекомендують саме сьогодні обговорити це питання зі своїм керівництвом. Піднявшись на чергову сходинку службових сходів, вони на додачу отримають і підвищення заробітної плати.

Діва

Дівам, які вважають, що безпосереднє керівництво недостатньо високо їх цінує, зокрема й у матеріальному сенсі, саме сьогодні треба з ним про це поговорити. Енергії дня уможливлять досягнення вигідної для представників знака домовленості.

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Дата публікації
Кількість переглядів
583
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