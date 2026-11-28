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Три знаки зодіаку, яким сьогодні можна порушувати фінансові питання
День, коли можна — як у прямому, так і в переносному сенсі — розправити плечі та вирушити підкорювати світ, адже немає таких вершин, які були б нам зараз не до снаги.
Найвдалішими виявляться фінансові операції, тому вирішення усіх матеріальних питань бажано запланувати саме на цей час.
Сьогодні, 28 листопада, вирішувати фінансові питання можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у цьому сенсі особливо пощастить.
Овен
Овни сьогодні будуть особливо успішними у фінансових питаннях — насамперед тих, що пов’язані з заробітною платою, яку їм — з якоїсь незрозумілої причини — давно не підвищували. Зустрівшись із безпосереднім керівництвом у неформальній обстановці, вони можуть порушити це питання, яке зрештою буде успішно вирішене.
Рак
Раки мають усі шанси покращити своє матеріальне становище, отримавши нову посаду і — як наслідок — підвищення зарплати. Дізнавшись про це напередодні, вони можуть почати складати перспективні робочі плани, які дозволять їм виправдати довіру керівництва та підвищити продуктивність своєї праці.
Скорпіон
Скорпіони зможуть побачити разючу цифру в банківському застосунку завдяки власній красномовності та переконливості. Вирішивши опанувати новий вид діяльності, так чи інакше пов’язаний із викладанням, вони — несподівано навіть для самих себе — не лише підвищать самооцінку, а й непогано зароблять.
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