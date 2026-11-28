Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Найвдалішими виявляться фінансові операції, тому вирішення усіх матеріальних питань бажано запланувати саме на цей час.

Сьогодні, 28 листопада, вирішувати фінансові питання можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них у цьому сенсі особливо пощастить.

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Овен

Овни сьогодні будуть особливо успішними у фінансових питаннях — насамперед тих, що пов’язані з заробітною платою, яку їм — з якоїсь незрозумілої причини — давно не підвищували. Зустрівшись із безпосереднім керівництвом у неформальній обстановці, вони можуть порушити це питання, яке зрештою буде успішно вирішене.

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Рак

Раки мають усі шанси покращити своє матеріальне становище, отримавши нову посаду і — як наслідок — підвищення зарплати. Дізнавшись про це напередодні, вони можуть почати складати перспективні робочі плани, які дозволять їм виправдати довіру керівництва та підвищити продуктивність своєї праці.

Скорпіон

Скорпіони зможуть побачити разючу цифру в банківському застосунку завдяки власній красномовності та переконливості. Вирішивши опанувати новий вид діяльності, так чи інакше пов’язаний із викладанням, вони — несподівано навіть для самих себе — не лише підвищать самооцінку, а й непогано зароблять.

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