Три знаки, яким сьогодні можна вирушати в поїздки

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сьогодні, 7 травня, вирушати у поїздки можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони стануть особливо вдалими.

Близнята

Близнята дуже люблять поїздки, водночас головне для представників знака — зміна «картинки» за вікном, а для цього необов’язково їхати за тридев’ять земель. Ось і сьогодні вони із задоволенням зберуть дорожню сумку, взявши найнеобхідніше, і поїдуть у справах до найближчого міста.

Скорпіон

Скорпіони, для яких найважливіше — незабутні естетичні враження, вирішать подивитися на якісь історичні руїни, розташовані неподалік дому: можна буде і красою минулих епох насолодитися, і влаштувати фотосесію, і додому до вечора повернутися.

Реклама

Стрілець

Стрільці люблять подорожувати, до того ж, для них має значення не результат, а процес — їм дуже подобається відчувати рух. Зараз для них дуже важливо поправити не лише фізичне, а й психічне здоров’я, тож їм потрібно вибрати місцину, яка їм це забезпечить.

Читайте також: