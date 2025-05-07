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Три знаки, яким сьогодні можна вирушати в поїздки
Нинішній день сприятливий як для найрізноманітніших — зокрема й особливо важливих — професійних починань, так і для поїздок — як ділового, так і особистого характеру: вдасться досягти поставленої мети, а їхні обставини складуться максимально вдало.
Сьогодні, 7 травня, вирушати у поїздки можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони стануть особливо вдалими.
Близнята
Близнята дуже люблять поїздки, водночас головне для представників знака — зміна «картинки» за вікном, а для цього необов’язково їхати за тридев’ять земель. Ось і сьогодні вони із задоволенням зберуть дорожню сумку, взявши найнеобхідніше, і поїдуть у справах до найближчого міста.
Скорпіон
Скорпіони, для яких найважливіше — незабутні естетичні враження, вирішать подивитися на якісь історичні руїни, розташовані неподалік дому: можна буде і красою минулих епох насолодитися, і влаштувати фотосесію, і додому до вечора повернутися.
Стрілець
Стрільці люблять подорожувати, до того ж, для них має значення не результат, а процес — їм дуже подобається відчувати рух. Зараз для них дуже важливо поправити не лише фізичне, а й психічне здоров’я, тож їм потрібно вибрати місцину, яка їм це забезпечить.
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