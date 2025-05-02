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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні не можна ігнорувати свою інтуїцію

День, коли можуть здійснитися будь-які мрії – навіть ті, що здаються нереальними. Як правило, у такий час ми відчуваємо спокій та душевну рівновагу, а правильні відповіді на життєві питання дасть внутрішній голос – саме до неї, а не до розуму,

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 2 травня, прислухатися до своєї інтуїції необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них у жодному разі не можна її ігнорувати

Діва

Діви — переважно ті, у кого виникли проблеми з близькими людьми — напружено шукатимуть вихід із ситуації, яка видасться їм вкрай неприємною. Не варто шукати логіку у вчинках — як своїх, так і коханої людини, а ось інтуїція впорається з поставленим перед нею завданням.

Терези

Терези, приймаючи важливе життєве рішення, не варто поспішати — у такому разі вони легко можуть помилитися і піти не в той бік. Ну, а найважливіша умова правильного вибору – необхідність радитися не з логікою чи розумом, а з інтуїцією – їй видніше, як вчинити.

Скорпіон

Скорпіонам, які зіткнулися з незрозумілою ситуацією, закличуть на допомогу всі, хто перебуває поряд — знайомих, друзів та родичів. Але вони будуть здатні лише дати пораду — не більше, тому зірки радять представникам знаку прислухатися до власного внутрішнього голосу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
19
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