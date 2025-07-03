Три знаки, яким сьогодні не можна купувати непотрібні речі

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Зміст Близнята Рак Водолій

Сьогодні, 3 липня, обережно поводитися з грошима необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не рекомендується купувати непотрібні речі.

Близнята

Близнята не можуть встояти перед пристрастю купівлі будь-якого дня, але сьогодні вона матиме над ними особливу силу. Представники знака ризикують накупити багато речей, які згодом не одягнуть і одного разу, залишивши жаль про бездарно витрачені гроші.

Рак

Раки можуть вирушити по магазинах з однією-єдиною метою — позбутися поганого настрою за допомогою нових придбань, але саме їхній похмурий настрій стане причиною невдалих закупів, марність яких стане зрозумілою практично одразу ж.

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Водолій

Водолії — у пошуках натхнення для чергової роботи — можуть вирішити, що щось, що потрібне їм у цьому випадку, є в одній з антикварних крамниць або магазині вінтажних речей. В результаті вони ризикують купити такий несмак і безглуздя, від якого самі ж потім візьмуться за голову.

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