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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
353
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні не можна купувати непотрібні речі

День, коли активізуються сили зла, через що зростає небезпека стати жертвою аферистів та шахраїв. Щоб уникнути такого розвитку подій, необхідно максимально скоротити спілкування з людьми з оточення. Не варто також витрачати гроші на речі, без яких можна обійтися, інакше згодом доведеться пошкодувати про своє марнотратство.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 3 липня, обережно поводитися з грошима необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо не рекомендується купувати непотрібні речі.

Близнята

Близнята не можуть встояти перед пристрастю купівлі будь-якого дня, але сьогодні вона матиме над ними особливу силу. Представники знака ризикують накупити багато речей, які згодом не одягнуть і одного разу, залишивши жаль про бездарно витрачені гроші.

Рак

Раки можуть вирушити по магазинах з однією-єдиною метою — позбутися поганого настрою за допомогою нових придбань, але саме їхній похмурий настрій стане причиною невдалих закупів, марність яких стане зрозумілою практично одразу ж.

Водолій

Водолії — у пошуках натхнення для чергової роботи — можуть вирішити, що щось, що потрібне їм у цьому випадку, є в одній з антикварних крамниць або магазині вінтажних речей. В результаті вони ризикують купити такий несмак і безглуздя, від якого самі ж потім візьмуться за голову.

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Дата публікації
Кількість переглядів
353
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