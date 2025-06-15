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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна ні з ким знайомитися
День вважається диявольським і нещасливим — така характеристика обумовлена його темною місячною енергетикою. Не варто вірити як людям навколо, так і самим собі: ідея, яка спаде на думку та здасться перспективною, насправді виявиться прикрою дурнею. Обманути також можуть нові люди, які з’явилися у вашому житті, тому краще сьогодні ні з ким не знайомитися.
Сьогодні, 15 червня, нові знайомства є небажаними для представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вони можуть стати по-справжньому небезпечними.
Овен
Овни на диво товариські: зустрівши людину, яка їм сподобалася, вони можуть поспішити й одразу ж закрутити з нею роман. Та сьогодні, щоб не розчаровуватися в людях, краще не спокушати долю і не заводити знайомства, які як почнуться, так і закінчаться поспіхом.
Рак
Ракам, як найдовірливішим представникам зодіаку, необхідно бути особливо обережними у стосунках з новими людьми. Вони часто бувають гарною «приманкою» для шахраїв, які розуміють, що їх можна обдурити, зазіхнувши на їхні гроші чи цінні речі.
Терези
Терези — особливо ті, хто перебуває в активному пошуку другої половинки — легко можуть стати жертвами шлюбних аферистів. Новий симпатичний знайомий за ближчого розгляду, найімовірніше, виявиться зовсім не тим, ким здасться на перший погляд, тож не варто йому беззастережно довіряти.
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