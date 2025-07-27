Три знаки, яким сьогодні не можна нікому розповідати про свої плани

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Зміст Овен Стрілець Риби

Сьогодні, 27 липня, ділитися з оточенням своїми планами не рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них такий вчинок особливо протипоказаний.

Овен

Овни люблять хвалитися, примудряючись у такий спосіб наврочити навіть ті цілі, які вже вважали досягнутими. Сьогодні представникам знака треба спочатку здійснити задумане і тільки потім, якщо вже так хочеться, поширюватися про це, довіряючи свою таємницю оточуючим.

Стрілець

Стрільцям важко втримати язик за зубами - будь-який секрет буквально розпирає їх зсередини, тому вони довіряють його оточенню. У результаті енергія, необхідна для здійснення їхніх планів, витрачається даремно, тому хоча б сьогодні варто промовчати про свої плани.

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Риби

Риби люблять мріяти, часто - розраховуючи на чужу допомогу - посвячують у свої плани інших людей. Але, як правило, все відбувається з точністю до навпаки: ті, кому вони довірилися, можуть, і самі того не знаючи, володіти поганим оком, що зробить будь-які прагнення нездійсненними.

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