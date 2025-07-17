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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні не можна приховувати від інших свої почуття

День, коли у стосунках з близькими — і не дуже — людьми не рекомендується приховувати свої почуття: надмірна стриманість, з одного боку, може призвести до морального дискомфорту, а з іншого — дасть навколишнім карт-бланш для дій.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 17 липня, приховувати свої почуття небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них стримувати себе категорично не рекомендується.

Телець

Тельцям як одному з найзапальніших знаків зодіаку стримувати свої емоції дуже важко, тому їм не варто цього робити — принаймні сьогодні: спроби зберігати спокій можуть призвести до негативних для їхньої нервової системи наслідків.

Рак

Ракам — особливо тим із них, хто перебуває у стані з’ясування стосунків із близькою людиною — небажано приховувати емоції, які вони відчувають до неї, навпаки, — потрібно показати їй всю силу своїх почуттів, тоді й влаштовувати бойкоти не доведеться.

Діва

Діви часто стримують свої почуття, вважаючи, що оточення користується їхнім добрим настроєм задля власної — корисливої — мети. Зірки наполегливо рекомендують представникам знака відкрити своє серце людям, що перебувають поруч, — особливо тим, кого вони перевірили часом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
492
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