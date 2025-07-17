- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 492
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки, яким сьогодні не можна приховувати від інших свої почуття
День, коли у стосунках з близькими — і не дуже — людьми не рекомендується приховувати свої почуття: надмірна стриманість, з одного боку, може призвести до морального дискомфорту, а з іншого — дасть навколишнім карт-бланш для дій.
Сьогодні, 17 липня, приховувати свої почуття небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них стримувати себе категорично не рекомендується.
Телець
Тельцям як одному з найзапальніших знаків зодіаку стримувати свої емоції дуже важко, тому їм не варто цього робити — принаймні сьогодні: спроби зберігати спокій можуть призвести до негативних для їхньої нервової системи наслідків.
Рак
Ракам — особливо тим із них, хто перебуває у стані з’ясування стосунків із близькою людиною — небажано приховувати емоції, які вони відчувають до неї, навпаки, — потрібно показати їй всю силу своїх почуттів, тоді й влаштовувати бойкоти не доведеться.
Діва
Діви часто стримують свої почуття, вважаючи, що оточення користується їхнім добрим настроєм задля власної — корисливої — мети. Зірки наполегливо рекомендують представникам знака відкрити своє серце людям, що перебувають поруч, — особливо тим, кого вони перевірили часом.
Читайте також: