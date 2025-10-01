- Дата публікації
Три знаки, яким сьогодні не можна пускати на самоплив свої емоції
День потужної творчої енергетики, яку необхідно зосередити на одному, але важливому занятті, до того ж, саме в цей час нам на думку може спасти — без перебільшення — геніальна ідея про те, як вивести свою професійну діяльність на новий рівень.
Але варто пам’ятати про те, що потік енергії буде надто потужним — його, як і пов’язані з ним емоції, необхідно контролювати.
Сьогодні, 1 жовтня, пускати емоції на самоплив не можна представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них такий самоконтроль особливо важливий.
Телець
Тельців, які й без того часто страждають від спалахів невдоволення, цього разу дратуватиме буквально все, тому тих, хто перебуває поруч із ними, можна тільки пошкодувати. У результаті близька людина, якій набридли її витівки, цілком може просто розвернутися і піти.
Рак
Раки — люди неконфліктні, тим дивовижнішою для оточення буде їхня нинішня нестриманість. Звісно, згодом, прийшовши до тями, представники знака каятимуться і проситимуть пробачення в усіх поспіль, але змусити свідків цієї історії забути про неї їм уже не вдасться.
Риби
Риби — особи романтичні, тому втрачають самовладання доволі рідко, але в таких випадках можуть перекричати і пересперечатися із ким завгодно. Цього разу таке вміння зіграє з ними злий жарт — навалившись на незнайому людину, вони можуть, як кажуть у таких випадках, не на того напасти.
