Три знаки, яким сьогодні не можна пускати на самоплив свої емоції

Але варто пам’ятати про те, що потік енергії буде надто потужним — його, як і пов’язані з ним емоції, необхідно контролювати.

Сьогодні, 1 жовтня, пускати емоції на самоплив не можна представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них такий самоконтроль особливо важливий.

Телець

Тельців, які й без того часто страждають від спалахів невдоволення, цього разу дратуватиме буквально все, тому тих, хто перебуває поруч із ними, можна тільки пошкодувати. У результаті близька людина, якій набридли її витівки, цілком може просто розвернутися і піти.

Рак

Раки — люди неконфліктні, тим дивовижнішою для оточення буде їхня нинішня нестриманість. Звісно, згодом, прийшовши до тями, представники знака каятимуться і проситимуть пробачення в усіх поспіль, але змусити свідків цієї історії забути про неї їм уже не вдасться.

Риби

Риби — особи романтичні, тому втрачають самовладання доволі рідко, але в таких випадках можуть перекричати і пересперечатися із ким завгодно. Цього разу таке вміння зіграє з ними злий жарт — навалившись на незнайому людину, вони можуть, як кажуть у таких випадках, не на того напасти.

