Три знаки, яким сьогодні не можна сумніватися у своїх силах

Гороскоп / © Credits

Реклама

Зміст Близнята Терези Риби

Сьогодні, 14 липня, сумніватися у своїх силах не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них низька самооцінка особливо протипоказана.

Близнята

Близнята взагалі-то найчастіше впевнені в собі і своїх силах, але трапляється, ось як сьогодні, що в них піднімає голову їхня друга натура — можна сказати, брат-близнючок, у якого вкрай низька самооцінка — вона не принесе їм користі ні на роботі, ні в особистому житті.

Терези

Терези досить часто відчувають невпевненість, хоч і вони завзято приховують цей факт. У таких випадках вони не дають ради з найпростішими завданнями, ось і сьогодні їм здаватиметься, що вони абсолютно нікчемні особистості, що, звичайно ж, не відповідає істині.

Реклама

Риби

Риби, вдаючись до свого улюбленого заняття — витання в хмарах — насилу спускаються на землю. Велика ймовірність, що сьогодні з ними трапиться саме така історія, тому представникам знака дуже важливо налаштуватися на діловий лад і “накрутити” власну самооцінку.