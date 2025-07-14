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Три знаки, яким сьогодні не можна сумніватися у своїх силах
Позитивний у всіх сенсах день, головним досягненням якого стане можливість знайти відповідь на важливі життєві запитання, що не давали спокою останнім часом. З очей наче спаде пелена і стане зрозуміло, як далі діяти і в який бік іти. Щоправда, пощастить лише тим, хто буде впевнений у собі та своїх силах.
Сьогодні, 14 липня, сумніватися у своїх силах не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них низька самооцінка особливо протипоказана.
Близнята
Близнята взагалі-то найчастіше впевнені в собі і своїх силах, але трапляється, ось як сьогодні, що в них піднімає голову їхня друга натура — можна сказати, брат-близнючок, у якого вкрай низька самооцінка — вона не принесе їм користі ні на роботі, ні в особистому житті.
Терези
Терези досить часто відчувають невпевненість, хоч і вони завзято приховують цей факт. У таких випадках вони не дають ради з найпростішими завданнями, ось і сьогодні їм здаватиметься, що вони абсолютно нікчемні особистості, що, звичайно ж, не відповідає істині.
Риби
Риби, вдаючись до свого улюбленого заняття — витання в хмарах — насилу спускаються на землю. Велика ймовірність, що сьогодні з ними трапиться саме така історія, тому представникам знака дуже важливо налаштуватися на діловий лад і “накрутити” власну самооцінку.