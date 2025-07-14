ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
792
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні не можна сумніватися у своїх силах

Позитивний у всіх сенсах день, головним досягненням якого стане можливість знайти відповідь на важливі життєві запитання, що не давали спокою останнім часом. З очей наче спаде пелена і стане зрозуміло, як далі діяти і в який бік іти. Щоправда, пощастить лише тим, хто буде впевнений у собі та своїх силах.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 14 липня, сумніватися у своїх силах не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них низька самооцінка особливо протипоказана.

Близнята

Близнята взагалі-то найчастіше впевнені в собі і своїх силах, але трапляється, ось як сьогодні, що в них піднімає голову їхня друга натура — можна сказати, брат-близнючок, у якого вкрай низька самооцінка — вона не принесе їм користі ні на роботі, ні в особистому житті.

Терези

Терези досить часто відчувають невпевненість, хоч і вони завзято приховують цей факт. У таких випадках вони не дають ради з найпростішими завданнями, ось і сьогодні їм здаватиметься, що вони абсолютно нікчемні особистості, що, звичайно ж, не відповідає істині.

Риби

Риби, вдаючись до свого улюбленого заняття — витання в хмарах — насилу спускаються на землю. Велика ймовірність, що сьогодні з ними трапиться саме така історія, тому представникам знака дуже важливо налаштуватися на діловий лад і “накрутити” власну самооцінку.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
792
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie