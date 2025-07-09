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Три знаки, яким сьогодні не можна занурюватися в депресію
День, коли космічна енергія різко йде на спад, тому люди почуваються слабкими, роздратованими та апатичними, що може бути приводом для поганого — аж до депресії — настрою.
Сьогодні, 9 липня, занепадати духом не рекомендуються представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них занурення у депресію може стати особливо небезпечним.
Овен
Овни — люди, що захоплюються: занурившись у якийсь настрій — добрий чи поганий — вони насилу з нього виходять. Ось і сьогодні, впавши в депресію, вони ризикують затриматися в цьому стані надовго, що не найкраще позначиться як на їхньому житті, так і психічному здоров'ї.
Рак
Раки як найсльозливіший знак зодіаку готові плакати з будь-якого приводу, які вони знаходять без будь-якої ситуації, тому нинішній день — з його депресивною енергетикою — стане чудовою підставою для того, щоб вдатися до свого улюбленого заняття — туги та скарг на життя.
Стрілець
Стрільці, так вони вже влаштовані, у всьому — як у радості, так і в смутку, — прагнуть дійти до самого «дна». Сьогоднішня депресія, в яку можуть впасти представники знака, також з великою ймовірністю може стати затяжною: поки вони не дійдуть у ній до логічного кінця.
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