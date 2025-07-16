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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
870
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні не варто ділитися з будь-ким своїми планами

День, коли зірки рекомендують діяти, а не рефлексувати — користі від цього заняття однаково не буде. Не варто злитися на людей із оточення, навіть якщо здаватиметься, що вони на це заслуговують. Не можна також ділитися з кимось своїми професійними планами: оскільки вроки ще ніхто не скасовував, не варто дивуватися з того, що їх не вдасться здійснити.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 16 липня, ділитися з навколишніми планами не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий вчинок особливо протипоказаний.

Овен

Овни люблять похвалитися, водночас їх мало хвилює той факт, чи вдалося їм втілити в життя проект, що є предметом їхньої гордості, чи поки що ні. В результаті вони — ось як сьогодні — примудряються зурочити те, що хочуть отримати, і виявитися, як то кажуть, біля розбитого корита.

Стрілець

Стрільцям украй важко втримати язик за зубами — будь-який секрет буквально розпирає їх зсередини, тому вони довіряють його навіть незнайомій людині. Сьогодні балакучість може зіграти з ними злий жарт: енергія, необхідна для здійснення важливого проєкту, піде марно.

Риби

Риби, які люблять мріяти, часто залучають до своїх мрій інших людей: вони впевнені, що це зробить їхнє бажання максимально здійсненними. Але сьогодні все станеться з точністю до навпаки: люди, яким вони довіряють, примудряться зурочити представників знака.

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Дата публікації
Кількість переглядів
870
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