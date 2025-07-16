Три знаки, яким сьогодні не варто ділитися з будь-ким своїми планами

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Сьогодні, 16 липня, ділитися з навколишніми планами не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий вчинок особливо протипоказаний.

Овен

Овни люблять похвалитися, водночас їх мало хвилює той факт, чи вдалося їм втілити в життя проект, що є предметом їхньої гордості, чи поки що ні. В результаті вони — ось як сьогодні — примудряються зурочити те, що хочуть отримати, і виявитися, як то кажуть, біля розбитого корита.

Стрілець

Стрільцям украй важко втримати язик за зубами — будь-який секрет буквально розпирає їх зсередини, тому вони довіряють його навіть незнайомій людині. Сьогодні балакучість може зіграти з ними злий жарт: енергія, необхідна для здійснення важливого проєкту, піде марно.

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Риби

Риби, які люблять мріяти, часто залучають до своїх мрій інших людей: вони впевнені, що це зробить їхнє бажання максимально здійсненними. Але сьогодні все станеться з точністю до навпаки: люди, яким вони довіряють, примудряться зурочити представників знака.

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