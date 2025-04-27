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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто довіряти навіть перевіреним людям
День загальної невизначеності, коли важко бути в чомусь або в комусь впевненими до кінця, включно не лише з рідними та близькими людьми, а й із самими собою. Про всяк випадок — щоб не стати жертвою як ненавмисного обману, так і спланованого та чітко розрахованого шахрайства, краще цього дня нікому не довіряти.
Сьогодні, 27 квітня, довіряти людям навколо не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба побоюватися навіть перевірених людей.
Близнята
Близнятам, які ніколи не були надто довірливими, і сьогодні не варто відступати від свого залізного правила. Причому підозри, які вони відчуватимуть, стосуватимуться всіх без винятку, а людину, яка зрештою виявиться винною, вони запідозрять в останню чергу.
Лев
Левам важливо звернути увагу на людину, яка погано говоритиме про інших — для них це має стати безпомилковим сигналом: вона так само неприємно відгукується і про самих представників знака, а для останніх такий гріх — непростимий, махнути на нього рукою вони не зможуть.
Стрілець
Стрільцям, у яких зазвичай душа світиться наскрізь, сьогодні було б непогано якщо не «закрити» її, то хоча б трохи «причинити», інакше їм у неї наплюють — на щастя, лише в переносному значенні — всі, кому не ліньки: не варто нікому цього дозволяти.
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