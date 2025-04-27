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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
312
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1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто довіряти навіть перевіреним людям

День загальної невизначеності, коли важко бути в чомусь або в комусь впевненими до кінця, включно не лише з рідними та близькими людьми, а й із самими собою. Про всяк випадок — щоб не стати жертвою як ненавмисного обману, так і спланованого та чітко розрахованого шахрайства, краще цього дня нікому не довіряти.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 27 квітня, довіряти людям навколо не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба побоюватися навіть перевірених людей.

Близнята

Близнятам, які ніколи не були надто довірливими, і сьогодні не варто відступати від свого залізного правила. Причому підозри, які вони відчуватимуть, стосуватимуться всіх без винятку, а людину, яка зрештою виявиться винною, вони запідозрять в останню чергу.

Лев

Левам важливо звернути увагу на людину, яка погано говоритиме про інших — для них це має стати безпомилковим сигналом: вона так само неприємно відгукується і про самих представників знака, а для останніх такий гріх — непростимий, махнути на нього рукою вони не зможуть.

Стрілець

Стрільцям, у яких зазвичай душа світиться наскрізь, сьогодні було б непогано якщо не «закрити» її, то хоча б трохи «причинити», інакше їм у неї наплюють — на щастя, лише в переносному значенні — всі, кому не ліньки: не варто нікому цього дозволяти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
312
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