Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто довіряти навіть перевіреним людям

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Зміст Близнята Лев Стрілець

Сьогодні, 27 квітня, довіряти людям навколо не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них треба побоюватися навіть перевірених людей.

Близнята

Близнятам, які ніколи не були надто довірливими, і сьогодні не варто відступати від свого залізного правила. Причому підозри, які вони відчуватимуть, стосуватимуться всіх без винятку, а людину, яка зрештою виявиться винною, вони запідозрять в останню чергу.

Лев

Левам важливо звернути увагу на людину, яка погано говоритиме про інших — для них це має стати безпомилковим сигналом: вона так само неприємно відгукується і про самих представників знака, а для останніх такий гріх — непростимий, махнути на нього рукою вони не зможуть.

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Стрілець

Стрільцям, у яких зазвичай душа світиться наскрізь, сьогодні було б непогано якщо не «закрити» її, то хоча б трохи «причинити», інакше їм у неї наплюють — на щастя, лише в переносному значенні — всі, кому не ліньки: не варто нікому цього дозволяти.

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