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Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні на кого ображатися
День світлої, чистої і дуже крихкої енергетики, яка може тріснути або розвалитися на частини навіть від гучного звуку, а від грубих виразів або різких рухів — і поготів. Не можна ні словом, ні ділом нікого ображати або на когось ображатися.
Сьогодні, 25 травня, поводитися тихо й сумирно необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них дуже важливо ні на кого не ображатися.
Овен
Овни, які вирізняються бурхливим характером, можуть зіткнутися з тим, що недоброзичливці щосили спробують вивести їх із себе. Провокацій буде багато, але реагувати на такі випади небажано, інакше доведеться ще довго переживати події нинішньго дня.
Телець
Тельцям, які у гніві страшні, сьогодні бажано якомога менше спілкуватися з людьми навколо і якомога більше працювати. Це відволіче їх як від недружніх випадів збоку, так і від власної негативної реакції на них.
Діва
Дівам, яким властива злопам’ятливість і, як наслідок, мстивість, сьогодні не варто ні на кого ображатися, оскільки посіявши в душі зерно образи, вони дуже довго його «пережовуватимуть», що не найкраще позначиться саме на їхньому моральному стані, а не на кривдниках.
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