Три знаки зодіаку, яким сьогодні не варто ні на кого ображатися

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Зміст Овен Телець Діва

Сьогодні, 25 травня, поводитися тихо й сумирно необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них дуже важливо ні на кого не ображатися.

Овен

Овни, які вирізняються бурхливим характером, можуть зіткнутися з тим, що недоброзичливці щосили спробують вивести їх із себе. Провокацій буде багато, але реагувати на такі випади небажано, інакше доведеться ще довго переживати події нинішньго дня.

Телець

Тельцям, які у гніві страшні, сьогодні бажано якомога менше спілкуватися з людьми навколо і якомога більше працювати. Це відволіче їх як від недружніх випадів збоку, так і від власної негативної реакції на них.

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Діва

Дівам, яким властива злопам’ятливість і, як наслідок, мстивість, сьогодні не варто ні на кого ображатися, оскільки посіявши в душі зерно образи, вони дуже довго його «пережовуватимуть», що не найкраще позначиться саме на їхньому моральному стані, а не на кривдниках.

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