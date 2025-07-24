Три знаки, яким сьогодні не варто соромитися своїх мрій

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Сьогодні, 24 липня, мріяти можна — і потрібно — представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них мрії обов’язково стануть реальністю.

Рак

Раки мріяти вміють, але часто зазирають вже дуже далеко — «бачать» себе за рік, а то й за десять років по тому. Сьогодні ж зірки не рекомендують їм розмахуватися так широко — максимум на найближчий місяць, так значно більше шансів, що їхні побажання здійсняться.

Терези

Терезам, які не знають, що саме їм потрібно, необхідно визначитися з пріоритетами. Вибравши найважливішу — і одну-єдину — мету, протягом дня можна візуалізувати ту картину, до якої прагнуть представники знака, не сумніваючись у тому, що саме вона для них важлива.

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Козоріг

Козороги як знак, що твердо стоїть на землі, до мрій ставляться скептично, але сьогодні мріяти про майбутнє рекомендується і їм. Тим паче, що саме вони, з огляду на свою прискіпливість, зможуть ліпше за інших впоратися з детальною та скрупульозною візуалізацією.

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