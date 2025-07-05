Три знаки, яким сьогодні не варто зменшувати темп у досягненні мети

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Сьогодні, 5 липня, зменшувати взятий темп не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох з них «гальмування» особливо небажане.

Телець

Тельцям, які взяли робочий розбіг з низького старту, не варто зупинятися навіть через вихідний день. Звичайно, вони давно не відпочивали, а час відпустки поки не настав, але зупинятися все ж таки не варто — втративши час і сили, вони можуть уже не ввійти в колишній ритм і завалити всю справу.

Рак

Раки можуть відчути невпевненість у своїх силах: начебто, ще вчора все в цьому сенсі було добре, а сьогодні їм уже здається, що й роблять вони не те, що треба. У результаті у роботі утворюється пауза, яка може затягтися і тим самим поставити під удар весь проєкт.

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Терези

Терези, які часто коливаються з боку в бік, щиро не розуміючи, до якого «берега» прибитися, і сьогодні можуть засумніватися в тому, що зайняті саме тим, що їм потрібно, — особистим життям. В результаті вони серйозно «пригальмують», а то й зовсім рушать назад.

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