ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
623
Час на прочитання
2 хв

Три знаки, яким сьогодні не варто зменшувати темп у досягненні мети

Найсильніший в енергетичному плані день місяця місяця. Зірки рекомендують призначати на цей день найважливіші справи — з ними вдасться впоратися на всі сто відсотків. Головне, взявши «розбіг», у будь-якій життєвій сфері не зменшувати темп у досягненні поставленої мети.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 5 липня, зменшувати взятий темп не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох з них «гальмування» особливо небажане.

Телець

Тельцям, які взяли робочий розбіг з низького старту, не варто зупинятися навіть через вихідний день. Звичайно, вони давно не відпочивали, а час відпустки поки не настав, але зупинятися все ж таки не варто — втративши час і сили, вони можуть уже не ввійти в колишній ритм і завалити всю справу.

Рак

Раки можуть відчути невпевненість у своїх силах: начебто, ще вчора все в цьому сенсі було добре, а сьогодні їм уже здається, що й роблять вони не те, що треба. У результаті у роботі утворюється пауза, яка може затягтися і тим самим поставити під удар весь проєкт.

Терези

Терези, які часто коливаються з боку в бік, щиро не розуміючи, до якого «берега» прибитися, і сьогодні можуть засумніватися в тому, що зайняті саме тим, що їм потрібно, — особистим життям. В результаті вони серйозно «пригальмують», а то й зовсім рушать назад.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
623
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie